Продажа радиочастот. Новые задержания и домашние аресты

Военная прокуратура продолжает расследовать дело о незаконной продаже радиочастот. Следствие идет под грифом «секретно», общественности сообщают лишь о новых задержаниях или изменении меры пресечения фигурантам дела.

24.kg собрало всю информацию о том, что произошло с расследованием за последние полгода.

Многомиллиардный ущерб и премьер

Скандал вокруг продажи радиочастот разгорелся в Кыргызстане в мае 2020 года. Депутаты Жогорку Кенеша заинтересовались сделкой. А за пару дней до этого стало известно, что сразу несколько правоохранительных органов возбудили уголовные дела против бывшего руководства Госагентства связи и сотрудников ГКНБ.

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По версии следствия, руководство ГАС в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи незаконно переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов.

В рамках дела были задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ экс-глава Госагентства связи Наталья Черногубова, ее заместитель, сотрудники ГКНБ, руководитель и учредитель компании «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин и Артур Халдаров, замглавы ГКИТиС Максат Джылышбаев.

В главном надзорном органе считают, что сделка причинила значительный ущерб государству.

Позже одного сотрудника отпустили под домашний арест. Он пошел на сделку со следствием и подписал соглашение о сотрудничестве. В середине сентября Военная прокуратура ходатайствовала о продлении меры пресечения в отношении Натальи Черногубовой, Дмитрия Ветлугина, а также Максата Джылышбаева. Всех оставили под стражей в СИЗО ГКНБ до 12 ноября.

И с тех пор никаких сообщений ни о ходе следствия, ни о новых деталях или фигурантах. Страна стала готовиться к парламентским выборам, не до этого было.

Просил расследование — получил арест

Дело о продаже радиочастот получило свое развитие в ноябре, когда в республике сменилась власть. В начале месяца экс-руководитель аппарата правительства Самат Кылжиев выступил с обращением к Садыру Жапарову, генпрокурору Курманкулу Зулушеву и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву.

«Для обеспечения проведения следственных мероприятий и исключения каких-либо инсинуаций о возможности моего влияния на ход следствия в июне я подал в отставку и в статусе свидетеля представил доказательства непричастности к этому делу», — отметил он.

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При этом Самат Кылжиев обратил внимание на тот факт, что с декабря 2019-го давал неоднократные поручения Госкомсвязи внести предложения по улучшению нормативно-правовой базы, регулирующей условия передачи права владения радиочастотами. Ведомство внесло нужные поправки только через три месяца после переоформления лицензии оператора кабельного телевидения на сотового оператора.

«С самого начала оперативно-следственных мероприятий я не давал какой-либо публичной информации по данному вопросу, ожидая завершения следственных мероприятий и установления истинных виновников. Но прошло уже более полугода, а расследование до сих пор не завершается. В этой связи убедительно прошу вас дать поручение ускорить проведение следственных мероприятий», — заключил экс-рукап кабмина.

Реакция последовала незамедлительно. Правда, не та, которую ждал Самат Кылжиев.

Уже 12 ноября Самата Кылжиева задержали и водворили в СИЗО ГКНБ по тому самому делу о продаже радиочастот. Решением суда его оставили под стражей до окончания срока следствия.

Фигурантов больше, арестованных меньше

Но на этом история не закончилась. В начале декабря экс-директора Госагентства связи Наталью Черногубову отпустили под домашний арест. Она подписала соглашение о сотрудничестве со следствием.

Следом меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест изменили учредителю ОсОО «Ала-ТВ» Артуру Халдарову и замглавы Госкомитета информационных технологий и связи Максату Джылышбаеву. Оба они пошли на сделку со следствием.

Под стражей оставались директор по стратегии и развитию компании «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин, экс-руководитель аппарата кабмина Самат Кылжиев и один из двух задержанных сотрудников ГКНБ. В середине декабря к ним присоединился еще один фигурант.

16 декабря ГКНБ задержал завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого заместителя руководителя аппарата правительства Азамата Араева.

Решением суда он будет находиться под стражей до 12 января 2021 года.

Круг фигурантов уголовного дела по продаже радиочастот все больше сужается вокруг экс-премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Напомним, депутат Жанар Акаев заявил, что к незаконной продаже радиочастот может быть причастен именно он. По версии нардепа, без участия экс-главы кабмина не могло быть самой сделки, тем более переоформления лицензии без аукциона. Так что самые громкие задержания и сюрпризы по делу могут быть еще впереди.