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Общество

Качаем пресс на снегу. Как кандидатки в патрульную службу в Оше сдают экзамен

В Оше кандидаты в Патрульную службу милиции сдают экзамен на стадионе. Видео сдачи нормативов по физической подготовке размещено в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как девушка сдает норматив по прессу. Кандидатка делает упражнение на спортивном коврике, который растелили прямо на снегу.

Напомним, что в южной столице поменялся состав конкурсной комиссии по отбору в патрульную милицию. 

13 августа 2020 года состоялось тестирование претендентов на 219 вакантных должностей новой Патрульной службы милиции Оша. Заявление на участие подали 397 кандидатов, 243 из них — гражданские лица. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177459/
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