Заболеваемость гриппом в 2,4 раза ниже, чем в прошлом году

По оперативным данным Минздрава, заболеваемость гриппом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 2,4 раза. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, традиционно вспышка гриппа приходится на конец декабря — начало января. В качестве профилактических мер используется вакцинация. В этом году планируется привить более 900 тысяч человек.

«По плану с сентября по ноябрь получили вакцину против гриппа 284 тысячи 188 человек из группы риска. На третьем этапе поступило еще 550 тысяч доз противогриппозной вакцины. Она распределена по всем районам и городам. Идет вакцинация среди групп риска в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и Бишкеке», — отметил замминистра.

При этом он призвал население получать прививки и быть более внимательными, ведь заражение одновременно гриппом и коронавирусом может быть очень опасно.