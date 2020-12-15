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Общество

Заболеваемость гриппом в 2,4 раза ниже, чем в прошлом году

По оперативным данным Минздрава, заболеваемость гриппом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже в 2,4 раза. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, традиционно вспышка гриппа приходится на конец декабря — начало января. В качестве профилактических мер используется вакцинация. В этом году планируется привить более 900 тысяч человек.

«По плану с сентября по ноябрь получили вакцину против гриппа 284 тысячи 188 человек из группы риска. На третьем этапе поступило еще 550 тысяч доз противогриппозной вакцины. Она распределена по всем районам и городам. Идет вакцинация среди групп риска в Чуйской, Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и Бишкеке», — отметил замминистра.

При этом он призвал население получать прививки и быть более внимательными, ведь заражение одновременно гриппом и коронавирусом может быть очень опасно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/176719/
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