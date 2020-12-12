День рождения Чингиза Айтматова. В Бишкеке возложили цветы к памятнику писателя

В Бишкеке состоялось возложение цветов к памятнику народного писателя КР Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.
Сегодня в Кыргызстане отмечают День национальной литературы. Его установили в честь дня рождения Айтматова. В церемонии возложения цветов участвовали замглавы Минкультуры Илязбек Балташев, заместитель министра образования Надира Джусупбекова и другие.
Чингиз Айтматов умер в 2008 году и похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит».