День рождения Чингиза Айтматова. В Бишкеке возложили цветы к памятнику писателя

В Бишкеке состоялось возложение цветов к памятнику народного писателя КР Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации и туризма.

Сегодня в Кыргызстане отмечают День национальной литературы. Его установили в честь дня рождения Айтматова. В церемонии возложения цветов участвовали замглавы Минкультуры Илязбек Балташев, заместитель министра образования Надира Джусупбекова и другие.

Кроме того, Минкультуры организовало недельную акцию, посвященную Дню национальной литературы, для популяризации чтения и детской литературы среди учащихся младших классов. С 7 по 11 декабря прошли онлайн- и офлайн-мероприятия по всей стране. В Республиканской библиотеке для детей и юношества была организована неделя «Айтматовдун ааламы» («Вселенная Айтматова») в онлайн-формате.

Чингиз Айтматов умер в 2008 году и похоронен в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит».