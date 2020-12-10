В Джалал-Абадской области 51 пациент с COVID-19 в критическом состоянии

В Джалал-Абадской области организовали 18 мобильных бригад из 35 медицинских работников для выявления контактных лиц пациентов с COVID-19. Об этом на брифинге сообщил замполпреда в регионе Ырысбек Ызабеков.

По его словам, в области открыли 19 стационарных пунктов, подготовили 478 коек, установили 111 кислородных концентраторов.

«Общее число больных коронавирусной инфекцией и пневмонией в Джалал-Абадской области составляет 10 тысяч 2 человека. Сегодня в больницах лечатся 163 пациента с COVID-19 и пневмонией. В критическом состоянии — 51 пациент, один в реанимации», — рассказал чиновник.

Местные власти призывают жителей без необходимости не ходить в общественные места с большим скоплением людей, магазины.

С марта в республике зарегистрировали 75 тысяч 391 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.