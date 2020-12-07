МИД Кыргызстана отреагировал на выступление посла США Дональда Лу

МИД Кыргызстана ответил на выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла США в КР Дональда Лу. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в микроблоге Twitter.
Отметим, что глава дипмиссии Соединенных Штатов сделал заявление во время вручения премии журналистам «Стремление».
Во внешнеполитическом ведомстве считают, что в видеообращении посла США Дональда Лу, опубликованном недавно в СМИ, есть элементы вмешательства во внутренние дела и давления на следствие.
«Эти незыблемые принципы, как международных отношений, так и национального законодательства, не могут быть нарушены ни при каких благих целях», — написали в соцсети представители МИД.
В своем выступлении Дональд Лу назвал ситуацию в Кыргызстане похожей на фильм про мафию.