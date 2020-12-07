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Общество
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МИД Кыргызстана отреагировал на выступление посла США Дональда Лу

МИД Кыргызстана ответил на выступление Чрезвычайного и Полномочного Посла США в КР Дональда Лу. Заявление внешнеполитического ведомства опубликовано в микроблоге Twitter.

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Отметим, что глава дипмиссии Соединенных Штатов сделал заявление во время вручения премии журналистам «Стремление».

Во внешнеполитическом ведомстве считают, что в видеообращении посла США Дональда Лу, опубликованном недавно в СМИ, есть элементы вмешательства во внутренние дела и давления на следствие.

«Эти незыблемые принципы, как международных отношений, так и национального законодательства, не могут быть нарушены ни при каких благих целях», — написали в соцсети представители МИД.

— скриншот из Twitter
Фото — скриншот из Twitter. МИД отреагировал на заявление посла США Дональда Лу

В своем выступлении Дональд Лу назвал ситуацию в Кыргызстане похожей на фильм про мафию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175861/
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