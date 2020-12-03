В мире COVID-19 заразились свыше 64,4 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 681 тысячу 592. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 64 миллиона 469 тысяч 705 человек. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 919 тысяч 431), Индии (9 миллионов 499 тысяч 413), Бразилии (6 миллионов 436 тысяч 650), России (2 миллиона 327 тысяч 105), Франции (2 миллиона 275 тысяч 677), Испании (1 миллион 665 тысяч 775), Великобритании (1 миллион 663 тысячи 467), Италии (1 миллион 641 тысяча 610), Аргентине (1 миллион 440 тысяч 103) и Колумбии (1 миллион 334 тысячи 89).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 41,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 495 тысяч 79.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 492 тысяч 29. За сутки показатель вырос на 12 тысяч 587 человек. В том числе в США скончались 273 тысячи 368 человек, Бразилии — 174 тысячи 515, Индии — 138 тысяч 122, Мексике — 107 тысяч 565 и Великобритании — 59 тысяч 796.

В Кыргызстане зарегистрировали 73 тысячи 933 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 176 тысяч 32, Узбекистане — 73 тысячи 335, Таджикистане — 12 тысяч 269.