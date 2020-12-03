В мире COVID-19 заразились свыше 64,4 миллиона, умерли более 1,4 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 681 тысячу 592. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 64 миллиона 469 тысяч 705 человек. Больше всего зараженных в США (13 миллионов 919 тысяч 431), Индии (9 миллионов 499 тысяч 413), Бразилии (6 миллионов 436 тысяч 650), России (2 миллиона 327 тысяч 105), Франции (2 миллиона 275 тысяч 677), Испании (1 миллион 665 тысяч 775), Великобритании (1 миллион 663 тысячи 467), Италии (1 миллион 641 тысяча 610), Аргентине (1 миллион 440 тысяч 103) и Колумбии (1 миллион 334 тысячи 89).
Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 41,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 495 тысяч 79.
В Кыргызстане зарегистрировали 73 тысячи 933 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 176 тысяч 32, Узбекистане — 73 тысячи 335, Таджикистане — 12 тысяч 269.