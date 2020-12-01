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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Незаконное обогащение. Сарпашев вернет государству более 500 гектаров земли

Экс-вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев вернет на баланс государства более 500 гектаров земли. Об этом 24.kg сообщили в Финполе.

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Уточняется, что в ходе расследования Тайырбек Сарпашев решил добровольно вернуть на баланс государства ранее приобретенные им 500 гектаров пастбищных угодий, а также 30 гектаров орошаемых земель, расположенных в Токтогульском районе.

«Ранее земли были оформлены на близких родственников бывшего чиновника. В течение предстоящей недели Тайырбек Сарпашев вернет земельные участки  на баланс государства. ГСБЭП продолжает досудебное производство», — заявили в ведомстве.

Напомним, что, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях. ГСБЭП возбудила уголовное дело.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/175022/
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