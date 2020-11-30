Массовые беспорядки. Курсану Асанову продлили домашний арест до 2021 года

Экс-заместителю министра внутренних дел Курсану Асанову продлили меру пресечения. Об этом 24.kg сообщила его адвокат Чынара Джакупбекова.

По ее словам, решением Первомайского районного суда Бишкека Курсану Асанову продлен домашний арест до 6 февраля 2021 года.

«В суде я заявляла, что моему подзащитному необходимо выезжать за пределы столицы. Однако суд сослался на то, что подобными полномочиями обладает орган следствия, то есть МВД. Последние перекладывают ответственность на суд», — сказала Чынара Джакупбекова.

Напомним, что Курсан Асанов проходит обвиняемым по двум уголовным делам — по факту злоупотребления должностным положением после событий в селе Кой-Таш, а также по факту массовых беспорядков после выборов в парламент.