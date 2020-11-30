Незаконное обогащение. Тайырбека Сарпашева вызвали на допрос в Финпол

Экс-вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева вызвали на допрос в Финпол. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что бывшего чиновника допросят сегодня в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по факту незаконного обогащения.

Напомним, по версии следствия, Тайырбек Сарпашев, занимая высшие руководящие должности на государственной службе, приобрел многочисленное движимое и недвижимое имущество. Он оформил имущество на близких родственников и не указал его в декларациях. ГСБЭП возбудила уголовное дело.