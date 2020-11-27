Попытка ввести цензуру? Нацкомиссия по госязыку направила письмо «Азия инфо»

Национальная комиссия по госязыку требует от «Азия инфо», чтобы регистрация доменов происходила только в том случае, если сайт будет иметь кыргызскую версию.

Директор ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики» Татту Мамбеталиева объяснила 24.kg, почему это можно расценивать как очередную попытку ввести цензуру.

По ее словам, представители Нацкомиссии обратились не по адресу. Поскольку «Азия инфо» является техническим администратором, в задачу которого входит проведение технического администрирования домена, то есть размещение на определенном месте в виртуальном пространстве. Деятельность сайтов, их наполняемость, контент «Азия инфо» не отслеживает.

«Требовать от сайта наличия кыргызской версии в корне неправильно. Сайт может быть только визиткой компании или создаваться для общения потребителей. Поэтому складывается впечатление, что, скорее всего, это очередная попытка, чтобы контролировать кыргызстанский сегмент интернета», — заявила Татту Мамбеталиева.

Это диверсия, потому что это еще один повод блокировать сайты, особенно информационные. Татту Мамбеталиева

В Национальной комиссии по госязыку пояснили, что это неточная информация. У «Азия инфо», по версии госоргана, была запрошена информация о сайтах, которые содержат контент только на кыргызском или имеют кыргызскоязычную версию.

«Но речь не идет о цензуре или вмешательстве. Это в корне неверные сведения. Только о том, что бы мы хотели знать, сколько у нас в Кыргызстане сайтов с кыргызскоязычным содержанием. У нас достаточно экспертов. Мы могли бы помочь редакторам этих сайтов подтянуть грамотность, стилистику языка», — подчеркнула главный специалист Нацкомисси Альфира Супатаева.