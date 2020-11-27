Начался прием заявок на участие в конкурсе «Русский язык в Кыргызстане — новые горизонты». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры.

По его данным, конкурс проводят для преподавателей русского языка и литературы, работающих в общеобразовательных учебных заведениях Кыргызстана в два тура:

до 31 декабря 2020-го участникам нужно подготовить эссе по теме «Мой путь в профессию». Отправить материал следует на электронную почту info@rhm.agency .

. с 31 декабря 2020 года по 15 августа 2021-го победителям первого тура предложат задания, направленные на определение уровня сформированности их профессиональных компетенций.

В рамках основного конкурса пройдут трехдневный мастер-класс для 30 победителей первого этапа и конкурс чтецов.