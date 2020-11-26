Не молчать призывают женщин Кыргызстана в рамках акции «16 дней против насилия»

В Кыргызстане стартовала ежегодная акция «16 дней против насилия». Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда и соцразвития КР Ализа Солтонбекова.

По ее словам, за 10 месяцев этого года зафиксировано 305 случаев домашнего насилия, и по сравнению с прошлым годом показатель вырос на 13 процентов.

«Акция направлена на то, чтобы призвать нарушить молчание по поводу насилия в отношении женщин и девочек и подтвердить коллективную приверженность и укрепление наших совместных действий для ликвидации гендерного насилия», — сказала министр труда и социального развития.

Отметим, акция против насилия продлится 16 дней и завершится 10 декабря.