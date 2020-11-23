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Общество
Сюжет: COVID-19

В мире COVID-19 заразились свыше 58,5 миллиона, умерли более 1,3 миллиона

За последние трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 1 миллион 736 тысяч 368. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 58 миллионов 570 тысяч 555 человек. Больше всего зараженных в США (12 миллионов 229 тысяч 265), Индии (9 миллионов 139 тысяч 865), Бразилии (6 миллионов 71 тысяча 401), Франции (2 миллиона 191 тысяча 180), России (2 миллиона 71 тысяча 858), Испании (1 миллион 556 тысяч 730), Великобритании (1 миллион 515тысяч 802), Италии (1 миллион 408 тысяч 868), Аргентине (1 миллион 370 тысяч 366) и Колумбии (1 миллион 248 тысяч 417).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 37,4 миллиона человек. За трое суток показатель вырос на 976 тысяч 631.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 386 тысяч 596. За трое суток показатель вырос на 26 тысяч 997 человек. В том числе в США скончались 256 тысяч 746 человек, Бразилии — 169 тысяч 183, Индии — 133 тысячи 227, Мексике — 100 тысяч 823 и Великобритании — 55 тысяч 120.

В Кыргызстане зарегистрировали 69 тысяч 885 случаев заражения коронавирусом, в Казахстане — 126 тысяч 182, Узбекистане — 71 тысячу 617, Таджикистане — 11 тысяч 894.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174035/
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