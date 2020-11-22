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Общество

В Бишкеке проходит акция против референдума и изменения Конституции

В столице Кыргызстана проходит акция против референдума и изменения Конституции.

Активисты собираются на бульваре Эркиндик возле железнодорожного вокзала. Они держат плакаты с призывами не менять Основной закон страны и не превращать Кыргызстан в ханство.

Отметим, что новый проект Конституции уже разработан. И с подписью 80 депутатов Жогорку Кенеша инициирован закон о назначении референдума по внесению изменений в Основной закон. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174002/
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