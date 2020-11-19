Коммунальные службы Бишкека к отопительному сезону готовы

Вопрос прохождения осенне-зимнего периода и работу городских служб по жилищно-коммунальному хозяйству обсудили на коллегии столичного муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, заместитель директора департамента городского хозяйства Максат Шеримбаев сообщил, что отопительный период проходит в рабочем режиме. ТЭЦ Бишкека и котельные обеспечены необходимым объемом топлива. Параметры теплоносителя соответствуют температурному графику в зависимости от погодных условий. Все подготовительные и превентивные мероприятия были выполнены согласно плану.

В мэрии напомнили, что жители города Бишкека получают тепловую энергию от двух организаций: ОАО «Бишкектеплосеть» — дочерней компании национального энергохолдинга — и коммунального предприятия «Бишкектеплоэнерго», это структурное подразделение мэрии.

«Для горожан в этом году планируется заготовить 126 тысяч тонн угля. Нуждающиеся бишкекчане, а их по линии управления соцразвития 3 тысячи 469 семей, получили денежные выплаты на сумму 19,9 миллиона сомов. 600 малообеспеченных семей получили дрова от МП «Бишкекзеленхоз», в каждом районе по 150 получателей. Главам районных акимиатов, УСР поручено составить дополнительный список на получение теплой поддержки», — отметили в мэрии.

МП «Тазалык» на конец октября заготовил 4 тысячи 270 тонн технической соли.