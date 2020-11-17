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Общество

В Москве из-за коронавируса закроют мавзолей Ленина

В Москве временно закроют мавзолей Ленина в связи с эпидемиологической обстановкой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны России.

«С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены будет временно прекращен», — говорится в сообщении.

Доступ в мавзолей Ленина закрывался в связи с мероприятиями в честь Дня народного единства, 4 ноября. При этом ранее глава Министерства культуры РФ Ольга Любимова подписала приказ, по которому федеральные музеи, музеи-заповедники и организации, занятые в выставочной деятельности, должны будут приостановить работу с 16 ноября по 15 января 2021-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/173249/
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