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Общество
Сюжет: Экспаты

Испанец Риккард Томас Эрреро: как за шесть лет в Кыргызстане достичь идиллии

Испанец Риккард Томас Эрреро 23 года прожил в Китае. Но шесть лет назад решил, что пришло время радикальных изменений, и переехал из Шанхая в Бишкек. В интервью 24.kg он рассказал, почему принял такое решение и что ему больше всего нравится в Кыргызстане.

из соцсетей
Фото из соцсетей. Риккард Томас Эрреро любит путешествовать

— Как вы впервые оказались в Кыргызстане?

— Я приехал в Кыргызстан шесть лет назад во время поездки на мотоцикле из Шанхая (КНР) в Лиссабон (Португалия). Первой страной, в которую попал после Китая, был Кыргызстан. Это был мой первый визит в республику. И я был шокирован и впечатлен Кыргызстаном и людьми здесь.

Это была любовь с первого взгляда.

Риккард Томас Эрреро

— И вы решили обязательно вернуться вновь?

— Безусловно. Как только моя поездка завершилась, сразу же вернулся в Бишкек. После нескольких недель пребывания в вашей стране решил, что после 23 лет жизни в Китае настало время радикальных изменений. Я просто взял и переехал из Шанхая в Бишкек.

Риккард Томас Эрреро основал в Кыргызстане две компании — туристическое агентство и фирму, занимающуюся энергетическими проектами.

До приезда в Кыргызстан слышал о вашем государстве, но не представлял тогда, насколько оно красивое.

— Каким было первое впечатление о Кыргызстане и изменилось ли оно позже, когда вы уже прожили какое-то время здесь?

— В первые дни в Кыргызстане меня впечатлили гостеприимство людей и великолепие пейзажей. Это действительно так. И до сих пор для меня ничего не изменилось. У нас с Кыргызстаном все еще идиллия.

— Что вас больше всего удивляет в Бишкеке?

— Много лет жил в городе с населением свыше 30 миллионов человек. В моем районе проживало столько же людей, сколько во всем Кыргызстане. Поэтому больше всего меня поразила тишина в Бишкеке по сравнению с большим городом, в котором я жил.

— А что в Бишкеке напоминает о вашем родном городе?

— Честно говоря, ничего. Я родом из Барселоны. Как вы знаете, мы там живем у моря. В Кыргызстане до моря очень далеко.

— Чего вам больше всего не хватает?

— Есть несколько таких вещей. Возможно, выгляжу слишком разборчивым, но мне бы хотелось иметь здесь доступ к свежим морепродуктам.

— Какое у вас любимое место в Кыргызстане?

— Определенно это горы.

— Что вам нравится в национальной кухне? Есть ли блюда, которые боитесь попробовать?

— В целом мне нравятся все блюда кыргызской кухни. Но я не люблю кумыс. На самом деле вообще не люблю молочные продукты.

— Что вас очаровало и разочаровало при близком знакомстве с местным населением?

— Интересный вопрос. У меня двоякие ощущения. С одной стороны, я просто очарован гостеприимством местных жителей, а с другой — у меня довольно спорное к ним отношение.

Мне не нравится агрессивное поведение людей здесь, особенно когда они за рулем...

Риккард Томас Эрреро

— Как думаете, стоит ли после первого посещения вновь вернуться в Кыргызстан? Для чего?

— Определенно стоит. Не могу представить лучшего места для проживания, чем Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172985/
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