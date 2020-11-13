В Кыргызстане 377 медработников, заразившихся COVID-19, получили компенсации

В Кыргызстане 377 медицинских работников, заразившихся COVID-19 на рабочем месте, получили компенсации. Об этом на пресс-конференции заявила уполномоченная по вопросам предупреждения коррупции Министерства здравоохранения Индира Джумабаева.

По ее словам, всего в комиссию Минздрава поступило около 2 тысяч 350 заявлений.



«28 октября состоялось заседание комиссии, где еще 103 медикам одобрили выплаты. На следующей неделе они получат деньги. Компенсации также получили 29 семей скончавшихся медработников», — сказала она.

Заведующий юридическим отделом Минздрава Азамат Жумакеев добавил, что по Закону «О статусе медицинского работника» компенсации положены медработникам государственных и муниципальных организаций здравоохранения, которые заразились при исполнении рабочих обязанностей.