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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента: Подписаны указы, закон:

— Сагындык Мукашов назначен заместителем генерального прокурора;
— Абай Молдокматов назначен заместителем генерального прокурора;
— Турусбек Ишеналиев назначен заместителем генерального прокурора;
— Нуркамал Набиев назначен первым заместителем генерального прокурора;
— Нурлан Дюшембиев освобожден от должности заместителя генерального прокурора;
— Нурлан Дарданов освобожден от должности первого заместителя генпрокурора.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172691/
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