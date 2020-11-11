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Общество

Дело «Акнета». Сотрудники компании поскандалили с участниками пресс-конференции

Фото 24.kg. Участниками пресс-конференции

Сегодня в пресс-центре 24.kg произошел скандал между участниками пресс-конференции и представителями компании «Акнет».

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Участники пресс-конференции решили рассказать о захвате компании. Представители интернет-провайдера ворвались в зал и пытались помешать проведению мероприятия.

Отметим, что пресс-конференция проходит в режиме онлайн, однако сотрудники «Акнета» заявили, что имеют право озвучить свои доводы в пресс-зале.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров. Учредителя компании Кубана Ажимудинова водворили в СИЗО-1. Его подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172547/
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