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Общество
Сюжет: COVID-19

В каких школах Бишкека слабый уровень онлайн-обучения, рассказали в мэрии

Две столичные школы по итогам первой четверти показали слабый уровень дистанционного обучения учащихся. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила начальник управления образования Эльмира Иманалиева.

По ее словам, чтобы проанализировать работу администрации школ по проведению онлайн-обучения, выезжала комиссия.

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«По итогам проверки высокий уровень дистанционного образования показали 25 школ, хороший — 36, средний — 18 и слабый уровень — 2 (школа № 39 и школа № 79). Данный вопрос будем выносить на совещание директоров, где будем давать рекомендации, сроки для исправления недостатков», — отметила она.

Эльмира Иманалиева добавила, что в Бишкеке компьютерами обеспечены 70 процентов учеников, телефонами — 98, телевизорами — 100 процентов. «Мы делали упор именно на обеспечение телевизорами, потому что по ним транслировались уроки. Для проведения обучения активно используются платформы Zoom, Google Classroom, WhatsApp и Telegram», — добавила чиновница.

С 1 сентября в учебные заведения ходили только первоклассники, остальные занимались в дистанционном режиме. С 6 октября учебу в офлайн-режиме должны были начать ученики 2-6-х классов. Однако из-за беспорядков после парламентских выборов всех школьников перевели на учебу онлайн.

Дистанционную форму обучения ввели после вспышки коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171762/
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