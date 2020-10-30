11:13
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Общество
Сюжет: COVID-19

В КР выявили 596 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 58 394

В Кыргызстане за сутки выявили 596 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 136 случаев, Оше — 23, Чуйской области — 89, Ошской — 64, Таласской — 39, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 112.

С марта в республике зарегистрировали 58 тысяч 394 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171339/
просмотров: 757
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
За сутки от коронавируса умерли три человека
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 425 человек
Как Минздрав увеличивает койки? Сокращает другие службы
Сердечные болезни. Почему в КР от них умирают чаще всего и причем здесь COVID-19
COVID-19. В Джалал-Абаде на неопределенный срок закрыли крупные рестораны
Из-за коронавируса доходы швейников снизились на 3,8 миллиарда сомов
Найдена связь между коронавирусом и инсультом
Правозащитники: Более тысячи заключенных переболели COVID-19, шесть умерли
Популярные новости
Конфликт на&nbsp;границе. Для координации действий на&nbsp;место прибыл замглавы ГПС&nbsp;КР Конфликт на границе. Для координации действий на место прибыл замглавы ГПС КР
Требую от&nbsp;вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву Требую от вас отчета. Сестра Садыра Жапарова ответила Эркину Асрандиеву
Пакистан включил медвузы&nbsp;КР в&nbsp;черный список. В&nbsp;Минобразе обсудили ситуацию Пакистан включил медвузы КР в черный список. В Минобразе обсудили ситуацию
Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в&nbsp;ИК &#8470;&nbsp;47 Бывшего президента Алмазбека Атамбаева должны перевести в ИК № 47
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
11:11
COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более 1,1 миллиона человек COVID-19. В мире заразились 44,9 миллиона, умерли более...
10:56
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
10:54
Задержан главный ветеринар страны Калысбек Жумаканов. Подозревается в коррупции
10:53
За сутки от коронавируса умерли три человека
10:52
В Кыргызстане за сутки от COVID-19 и пневмонии выздоровели еще 425 человек