В Кыргызстане за сутки выявили 596 новыx случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 136 случаев, Оше — 23, Чуйской области — 89, Ошской — 64, Таласской — 39, Нарынской — 7, Иссык-Кульской — 35, Джалал-Абадской — 91, Баткенской — 112.

С марта в республике зарегистрировали 58 тысяч 394 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.