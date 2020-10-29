Бишкекский горсуд оставил Курсана Асанова в СИЗО ГКНБ

Бишкекский городской суд оставил под стражей в СИЗО ГКНБ экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

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По его словам, судебная коллегия также оставила в силе решение о том, что задержание было произведено законно и обоснованно.

Адвокат Таалайгуль Токтакунова отметила, что следствие указывает на то, что Курсан Асанов был задержан на месте преступления за организацию массовых беспорядков. Но защитник считает, что обвинение необоснованно.

«Если Курсан Асанов виновен в организации беспорядков с 5 по 6 октября, то тогда надо посадить всех лидеров 13 партий, которые были на площади Ала-Тоо. В уведомлении о подозрении указывается, что мой подзащитный задержан на месте совершения преступления. Однако эти обвинения не состоятельны в эту ночь Курсан Асанов не находился на митинге, он находился в МВД и координировал работу милиции», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, что после беспорядков на площади Ала-Тоо 9 октября ГКНБ задержал бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева. Его обвиняют в организации массовых беспорядков, однако меру пресечения ему до сих пор не избрали. Суд избрал меру пресечения остальным обвиняемым по делу, в частности Фариду Ниязову, Канату Сагымбаеву и Курсану Асанову. Они все заключены под стражу на два месяца. Темирлан Султанбеков отпущен под домашний арест.