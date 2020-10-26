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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Таджикская сторона демонтирует трубы на неописанном участке

Заместитель председателя Погранслужбы Абдикарим Алимбаев провел совещание с руководителями силовых структур по стабилизации обстановки на кыргызско-таджикском участке госграницы в местности Уч-Добо Баткенской области. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГПС.

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Уточняется, что по итогам проведенных сегодня переговоров в 14.50 таджикская сторона начала демонтаж водопроводных труб, которые граждане Таджикистана пытались вчера проложить на неописанном участке госграницы.

«Абдикарим Алимбаев отметил, что необходимо принять действенные меры, направленные на защиту населения приграничного района и недопущение подобных инцидентов впредь на всех участках государственной границы. Обстановка в местности Уч-Добо характеризуется как стабильная», — сказали в ведомстве.

Напомним, что накануне на кыргызско-таджикской границе в местности Уч-Добо произошел конфликт. Граждане Таджикистана стали прокладывать трубы на неописанном участке границы. Пограничный наряд Кыргызстана потребовал прекратить работы, но граждане РТ не подчинились требованиям и вступили в словесную перепалку. Пограничники КР вынуждены были произвести предупредительный выстрел в воздух.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170788/
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