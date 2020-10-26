20 лет событиям в Баткене. Участники столкновения почтили память погибших

Участники Баткенских событий почтили память погибших военных. Об этом сообщили в полпредстве Баткенской области.

Памятные мероприятия прошли в городах Бишкеке, Баткене и Джалал-Абаде. Помимо воинов-баткенцев в церемониях приняли участие родственники погибших военных.

В столице состоялся митинг-реквием, посвященный памяти воинов, погибших при исполнении воинского и служебного долга по защите территориальной целостности страны во время баткенских событий 1999-2000 годов. Его участники почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к памятнику воинам-баткенцам.

В Джалал-Абаде нескольким участникам вооруженных столкновений республиканским советом ветеранов вручены медали. А семьям восьми военных местные власти передали денежные средства. Также планируется изготовление 100 специальных медалей для участников событий.

26 октября — День памяти воинов, погибших во время баткенских событий 1999-2000 годов. Он учрежден в целях увековечивания подвига павших героев, сохранения исторического наследия, преемственности традиций и военно-патриотического воспитания, а также пропаганды и повышения престижа военной службы.