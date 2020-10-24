В МВД уверяют, что не вмешиваются в деятельность ЦИК по проведению выборов

МВД осуществляет следственные действия строго в рамках закона и в пределах своих полномочий. В ведомстве прокомментировали сообщения в социальных сеях и СМИ о вызовах на допрос членов ЦИК и других следственных мероприятиях.

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«Публикации в СМИ вызвали широкое обсуждение и неоднозначную реакцию в обществе. В этой связи в целях уточнения и во избежание кривотолков Министерство внутренних дел информирует, что в настоящее время следственная служба осуществляет досудебное расследование по статье 331 «Халатность» УК КР», — отметили в министерстве.

Отмечается, что 8 октября Генпрокуратура зарегистрировала в АИС ЕРПП материалы по этой статье. Осуществление досудебного производства поручено следственной службе МВД.

«Согласно Конституции и конституционному Закону «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», граждане реализуют свои права избирать и быть избранными при соблюдении требований законодательства. Но в период подготовки и проведения выборов зафиксированы многочисленные нарушения, о чем свидетельствуют данные анализа информационных ресурсов, и зарегистрированные правоохранительными органами в Единый реестр преступлений и проступков материалы. Нарушения избирательного законодательства привели к масштабным акциям протеста, переросшим в массовые беспорядки», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство внутренних дел заявляет, что действует строго в рамках закона и в пределах своих полномочий.

Следственные действия осуществляется в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса. Имеется постановление Первомайского районного суда Бишкека от 22 октября 2020 года о разрешении производства выемки всех касающихся документов в Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов.

В ведомстве добавили, что досудебное расследование касается действий ЦИК до 5 октября. МВД не имеет права и нисколько не вмешивается в (нынешнюю) текущую деятельность комиссии по подготовке и проведению выборов.

Сегодня в Центризбиркоме сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков 5 октября.

Ранее членов избирательной комиссии вызывали в милицию на допрос.



Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021-го.