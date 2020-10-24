Во время выборного процесса никто не имеет права вмешиваться в работу ЦИК. Об этом журналистам сообщила член Центризбиркома Гульнара Джурабаева.

Она отметила, что на проведение обыска есть постановление следственного судьи, который удовлетворил соответствующее ходатайство следственной службы МВД.

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«Но в нем не указано, какие именно документы должны быть изъяты. В целом даже непонятно, на основании чего и каким образом это проводится», — сказала Гульнара Джурабаева.

Она напомнила сотрудникам правоохранительных органов, что избирательная комиссия является Конституционным органом и начался избирательный период. «Мы должны проводить регулярные заседания, совещания, организовывать работу ЦИК по проведению досрочных выборов президента. И ни один государственный орган, как это прописано в законе об избирательных комиссиях, не имеет права вмешиваться в нашу деятельность и парализовать работу», — пояснила член Центризбиркома.

Она добавила, что ЦИК является органом, который организовывает легальное воспроизводство власти.

Именно через нас, через прописанные в законе процедуры власть приобретает свою легитимность. Гульнара Джурабаева

По ее словам, все происходящие действия — это давление на конституционный, независимый орган.

Напомним, что сегодня в Центризбиркоме сотрудники правоохранительных органов проводят обыск и выемку документов в рамках досудебного производства по факту организации массовых беспорядков 5 октября.

Ранее членов избирательной комиссии вызывали в милицию на допрос.



Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.

Досрочные выборы президента назначены на 10 января 2021 года.