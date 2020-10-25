Природа Кыргызстана напоминает пакистанцу Мухаммад Исмаилу Легхари родину

Пакистанец Мухаммад Исмаил Легхари приехал в Кыргызстан, чтобы стать врачом. Он обучается на лечебном факультете Международного медицинского университета.

Меня поразила природная красота и высокогорная местность, которая мне напоминает мою родину — Пакистан. Мухаммад Исмаил Легхари

— Что вы знали о Кыргызстане до приезда в страну?

— О Кыргызстане я узнал еще в школе благодаря программе истории исламских стран. Знал, что страна имеет схожую природу и высокий уровень медицинского образования. Поэтому захотел приехать сюда.

— Когда вы сами приехали сюда, каковы были первые впечатления?

Уважение и любовь вашего народа к своей стране очаровали меня. Мухаммад Исмаил Легхари

— У вас уже появились любимые места?

— Город Бишкек я люблю больше всего. И мой родной Международный медицинский университет.

— Какие блюда национальной кухни вам больше всего нравятся?

— В Кыргызстане очень разнообразная кухня. Особенно мне нравятся бешбармак, манты, шорпо, оромо. Но мне не хватает здесь наших пакистанских фруктов, таких как манго, гуайява. Вот по ним я скучаю.

— Вы будете скучать, когда вернетесь на родину?

— Из-за ситуации с COVID-19 я уже уехал в Пакистан. Сейчас продолжаю обучение дистанционно. Скучаю по своим одногруппникам, учителям, которые относятся к нам, как к родным. Мне хочется еще вернуться в Кыргызстан.