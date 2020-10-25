13:41
USD 80.63
EUR 95.45
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Экспаты

Природа Кыргызстана напоминает пакистанцу Мухаммад Исмаилу Легхари родину

Пакистанец Мухаммад Исмаил Легхари приехал в Кыргызстан, чтобы стать врачом. Он обучается на лечебном факультете Международного медицинского университета.

Меня поразила природная красота и высокогорная местность, которая мне напоминает мою родину — Пакистан.

Мухаммад Исмаил Легхари

— Что вы знали о Кыргызстане до приезда в страну?

— О Кыргызстане я узнал еще в школе благодаря программе истории исламских стран. Знал, что страна имеет схожую природу и высокий уровень медицинского образования. Поэтому захотел приехать сюда.

— Когда вы сами приехали сюда, каковы были первые впечатления?

Уважение и любовь вашего народа к своей стране очаровали меня.

Мухаммад Исмаил Легхари

— У вас уже появились любимые места?

— Город Бишкек я люблю больше всего. И мой родной Международный медицинский университет.

— Какие блюда национальной кухни вам больше всего нравятся?

— В Кыргызстане очень разнообразная кухня. Особенно мне нравятся бешбармак, манты, шорпо, оромо. Но мне не хватает здесь наших пакистанских фруктов, таких как манго, гуайява. Вот по ним я скучаю.

— Вы будете скучать, когда вернетесь на родину?

— Из-за ситуации с COVID-19 я уже уехал в Пакистан. Сейчас продолжаю обучение дистанционно. Скучаю по своим одногруппникам, учителям, которые относятся к нам, как к родным. Мне хочется еще вернуться в Кыргызстан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170491/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
Американец Ноа Бретчер мечтает жить и работать в Кыргызстане
Джунаид Сиддики очарован тем, что кыргызстанцы уважают свою историю и предков
Влюбилась в горы и климат. Сибирячка Алена Пучкина о жизни в Кыргызстане
Зулгарнаин Хайдер Хан: Уехав из Кыргызстана, буду скучать по друзьям и чалапу
Почему француженка Анук Гоийе полюбила Орто-Сайский рынок
Ищите женщину. Как математик Иэн Уэбб оказался в Кыргызстане
Испанец Мигель Матеос Муньоз уже второй год пытается полюбить кумыс
Сингапурец Эндрю Чен: За деньги штрафы в КР могут быть полностью сфабрикованы
Тристан Петтерсон: Друзья спрашивали, могу ли я встретить в Кыргызстане Бората
Заснеженные вершины и кыргызский балет покорили американца Гари Шу
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в&nbsp;30&nbsp;миллионов сомов ГКНБ: Управление образования Бишкека нанесло столице ущерб в 30 миллионов сомов
Совместное фото из&nbsp;ИК-47 вице-премьера и&nbsp;Камчи Кольбаева опубликовали в&nbsp;Сети Совместное фото из ИК-47 вице-премьера и Камчи Кольбаева опубликовали в Сети
Генпрокуратура направила в&nbsp;суд еще одно уголовное дело Алмазбека Атамбаева Генпрокуратура направила в суд еще одно уголовное дело Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
25 октября, воскресенье
13:00
Природа Кыргызстана напоминает пакистанцу Мухаммад Исмаилу Легхари родину Природа Кыргызстана напоминает пакистанцу Мухаммад Исма...
12:32
Выборы-2020. 48 политических партий подали уведомления об участии в гонке
12:13
Представители МВД забрали из ЦИК документы, поступившие из Кара-Суйской ТИК
11:12
В Кыргызстане еще шесть медиков заразились коронавирусом
11:09
За сутки от коронавируса умерли четыре человека