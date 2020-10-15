23:11
USD 79.68
EUR 93.53
RUB 1.03
Общество

Татуировка в виде дыры в голове прославила мужчину

Мужчина сделал татуировку, которая имитирует дыру в голове, и прославился в социальных сетях. На размещенную в Instagram фотографию обратили внимание журналисты, передает Lenta.ru.

Татуировщик Мэтт Персон (Matt Pehrson), владеющий студией Zion Tattoo в штате Юта (США), рассказал, как набил своему другу Райану (Ryan) рисунок в виде оптической иллюзии. С помощью чернил он нарисовал на затылке мужчины полосы, которые отбрасывают тень и сходятся в одной точке, имитируя воронку.

из интернета
Фото из интернета. Мужчина набил татуировку в виде дыры в голове и этим прославился

«Сделал нечто сумасшедшее на голове Райана», — подписал публикацию татуировщик и поинтересовался у подписчиков, нравится ли им необычный эскиз.

Пост стал вирусным и набрал больше 11 тысяч лайков. «Это просто невероятно», «Ты безумно талантливый! Просто вау», «Мне кажется, что я готов проехать через всю страну, чтобы ты сделал мне тату», «Это самая невероятная оптическая иллюзия, которую я когда-либо видел» — так высказывались пользователи под опубликованным кадром.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169439/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Британский тату-мастер расписала вручную кроссовер Lexus UX
Индус набил на теле 442 тату любимых брендов
139 тату с человеческими костями. Самый известный манекенщик покончил с собой
«Якудза» разделись и показали татуировки на фестивале в Токио
Кыргызстанец выиграл в номинации на Сибирском фестивале татуировки
Мультфильмы из татуировок делает житель Канады. Они двигаются!
Ученые хотят превратить тело в интерактивный дисплей
Популярные новости
Митинг в&nbsp;Бишкеке. На&nbsp;Старой площади начались провокации Митинг в Бишкеке. На Старой площади начались провокации
В&nbsp;Бишкеке начался митинг в&nbsp;поддержку президента Сооронбая Жээнбекова В Бишкеке начался митинг в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова
Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву Судья под давлением изменил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву
О&nbsp;новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и&nbsp;сомнительные биографии О новых кадрах Садыра Жапарова: фигуранты уголовных дел и сомнительные биографии
Бизнес
Инициатива ЕС-ACTED в&nbsp;сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии Инициатива ЕС-ACTED в сфере туризма способствует процветанию Центральной Азии
Открытие отделения &laquo;Халык Банка&raquo; в&nbsp;Таласе Открытие отделения «Халык Банка» в Таласе
Переводите на&nbsp;карты VISA других банков в&nbsp;мобильном банкинге &laquo;Бакай Банка&raquo; Переводите на карты VISA других банков в мобильном банкинге «Бакай Банка»
Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею &laquo;Поймай удачу&raquo; Больше шансов выиграть крутые призы! MegaCom продлевает лотерею «Поймай удачу»
15 октября, четверг
22:56
Татуировка в виде дыры в голове прославила мужчину Татуировка в виде дыры в голове прославила мужчину
22:23
Названы беспрецедентные последствия пандемии коронавируса
21:51
Завтра в Бишкеке откроется персональная выставка живописи
21:36
Министр иностранных дел Кыргызстана принял послов Узбекистана и Таджикистана
21:29
Митинг на Старой площади закончился. Сторонники премьер-министра расходятся