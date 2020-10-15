Татуировка в виде дыры в голове прославила мужчину

Мужчина сделал татуировку, которая имитирует дыру в голове, и прославился в социальных сетях. На размещенную в Instagram фотографию обратили внимание журналисты, передает Lenta.ru.

Татуировщик Мэтт Персон (Matt Pehrson), владеющий студией Zion Tattoo в штате Юта (США), рассказал, как набил своему другу Райану (Ryan) рисунок в виде оптической иллюзии. С помощью чернил он нарисовал на затылке мужчины полосы, которые отбрасывают тень и сходятся в одной точке, имитируя воронку.

Фото из интернета. Мужчина набил татуировку в виде дыры в голове и этим прославился

«Сделал нечто сумасшедшее на голове Райана», — подписал публикацию татуировщик и поинтересовался у подписчиков, нравится ли им необычный эскиз.

Пост стал вирусным и набрал больше 11 тысяч лайков. «Это просто невероятно», «Ты безумно талантливый! Просто вау», «Мне кажется, что я готов проехать через всю страну, чтобы ты сделал мне тату», «Это самая невероятная оптическая иллюзия, которую я когда-либо видел» — так высказывались пользователи под опубликованным кадром.