139 тату с человеческими костями. Самый известный манекенщик покончил с собой

Канадский тату-манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой на 33-м году жизни. Об этом сообщила газета Montreal Gazette.

По ее данным, манекенщик покончил с собой в Монреале в среду.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 августа 2018 г.

«Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план», — написала в Twitter певица Леди Гага, которая сотрудничала с Дженестом.

Рик Дженест родился 7 августа 1985 года в пригороде Монреаля Шатоге. С 16 лет он начал бить на своем теле и лице татуировки, изображающие скелет человека, за что и получил свое прозвище. По информации канадского телеканала CBC, Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139).

Наибольшую известность манекенщик приобрел, снявшись в клипе Леди Гаги Born This Way (2011), а также в нескольких рекламных роликах.