139 тату с человеческими костями. Самый известный манекенщик покончил с собой

Канадский тату-манекенщик Рик Дженест, более известный как Zombie Boy, покончил с собой на 33-м году жизни. Об этом сообщила газета Montreal Gazette.
По ее данным, манекенщик покончил с собой в Монреале в среду.
«Самоубийство Рика Дженеста более чем опустошительно. Нам нужно больше работать, чтобы изменить культуру и вывести психическое здоровье на первый план», — написала в Twitter певица Леди Гага, которая сотрудничала с Дженестом.
Рик Дженест родился 7 августа 1985 года в пригороде Монреаля Шатоге. С 16 лет он начал бить на своем теле и лице татуировки, изображающие скелет человека, за что и получил свое прозвище. По информации канадского телеканала CBC, Дженест попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, сделавший себе больше всего тату с насекомыми (176) и с человеческими костями (139).
Наибольшую известность манекенщик приобрел, снявшись в клипе Леди Гаги Born This Way (2011), а также в нескольких рекламных роликах.