«Якудза» разделись и показали татуировки на фестивале в Токио

В токийском пригороде Асакуса на фестивале Сандзя-мацури (трех святынь) собралось около 2 миллионов людей. Участие в шествии в честь трех основателей храма Сэнодзи приняли и люди с татуировками японских якудза, сообщило Daily Mail.

Фестиваль, который длится три дня, переносит собравшихся в эпоху Эдо. Здесь встречаются представители разных слоев населения.

У людей с татуировками якудза «чистыми» остаются лишь кисти рук, ступни, шея и голова. На телах якудза обычно можно разглядеть рисунки самураев, драконов и карпов.

Японская мафия кардинально отличается от западной и является легальной, но все равно находится под присмотром стражей порядка. Для японского общества якудза стали частью культуры.