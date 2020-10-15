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Общество

В Бишкеке открываются осенние фермерские ярмарки. Где они разместятся

С 17 октября в каждом районе Бишкека открываются ярмарки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
 
По ее информации, ярмарки будут работать по субботам и воскресеньям с соблюдением санитарных норм и правил. Традиционно фермеры страны предложат жителям овощи, фрукты, мед, мясо и молочные продукты.
 
  • В Ленинском районе ярмарка откроется в микрорайоне «Джал», на улице Тыналиева (напротив кафе «Рахат-Лукум»);
  • в Октябрьском районе ярмарка будет проходить на пересечении улиц Жетикашкаевой и Токомбаева в 12-м микрорайоне;
  • в Первомайском районе ярмарка развернется на пересечении улиц Скрябина и Абая (рядом с Кыргызским национальным аграрным университетом им. К.И.Скрябина);
  • в Свердловском районе фермерская лавка открывается на пересечении улиц имени Торекула Айтматова и Токтогула.
 
пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Локации фермерских ярмарок
В муниципалитете пообещали, что вся продукция пройдет контроль главного санитарного врача центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и городской ветеринарной лаборатории. Также во время работы ярмарок будут дежурить специалисты акимиатов, сотрудники МТУ, УВД и УОБДД по городу Бишкеку.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169339/
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