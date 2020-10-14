Митинги в Бишкеке. ГКНБ призывает не паниковать

ГКНБ призывает кыргызстанцев не поддаваться панике и не верить слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.

«Как ранее сообщалось, ГКНБ и правоохранительные органы остаются вне политики, в эти трудные минуты призывают все стороны прийти к консенсусу по скорейшей стабилизации обстановки. Напоминаем, что сил и средств силовых структур, правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, что в соцсетях со вчерашнего дня распространяются сообщения о предстоящем сегодня митинге сторонников Садыра Жапарова.