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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Митинги в Бишкеке. ГКНБ призывает не паниковать

ГКНБ призывает кыргызстанцев не поддаваться панике и не верить слухам, которые могут привести к эскалации ситуации в стране. Об этом сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что ГКНБ совместно со всеми силовыми и правоохранительными органами проводит соответствующую работу по пресечению и недопущению провокационных акций со стороны различных сил, в том числе деструктивных.

«Как ранее сообщалось, ГКНБ и правоохранительные органы остаются вне политики, в эти трудные минуты призывают все стороны прийти к консенсусу по скорейшей стабилизации обстановки. Напоминаем, что сил и средств силовых структур, правоохранительных органов достаточно для контроля над ситуацией», — проинформировали в ведомстве.

Отметим, что в соцсетях со вчерашнего дня распространяются сообщения о предстоящем сегодня митинге сторонников Садыра Жапарова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169174/
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