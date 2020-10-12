Беспорядки в Бишкеке. При захвате «Белого дома» пострадали четыре картины

В Бишкеке во время захвата «Белого дома» пострадали четыре картины. Информацию об этом 24.kg подтвердила директор Музея изобразительных искусств Айгуль Мамбетказиева.

По ее словам, сейчас группа реставраторов работает над восстановлением.

«Ранее мы передали эти картины в «Белый дом». Часть работ испорчена, сейчас мы работаем над восстановлением. О характере повреждения мы скажем позже», — подчеркнула Айгуль Мамбетказиева.

Фото 24.kg. Часть картин из «Белого дома» повреждена во время беспорядков

Напомним, что после выборов депутатов Жогорку Кенеша в столице произошли митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Участники акции протеста сломали ворота «Белого дома», а затем подожгли кабинеты здания. Во время беспорядков пострадали 1 тысяча 218 человек, 19-летний Алтынбек уулу Умутбек погиб.