Режим ЧП в Бишкеке. Открыт единый номер call-центра комендатуры

Запущен call -центр комендатуры Бишкека, куда можно будет дозвониться по круглосуточному короткому номеру 1312.

При этом отмечается, что сейчас идут технические работы по налаживаю звонков с мобильной связью. Поэтому дозвониться пока можно только со стационарных телефонов.

«В ближайшее время будет налажена также связь для звонков через мобильные телефоны», — подчеркнули в комендатуре.

Напомним, с 21.00 10 октября в столице Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения. Соответствующий указ подписал президент. Он действует до 5.00.

Однако на Старой площади вчера после девяти часов вечера наблюдалось большое скопление людей. Сторонники утвержденного парламентом на посту премьер-министра Садыра Жапарова праздновали победу. Здесь опять зарезали лошадь, запускали петарды, пели песни.

По данным комендатуры, участникам несанкционированной акции разъяснили новые временные ограничения и попросили разойтись.

Общественный порядок и безопасность горожан круглосуточно осуществляют усиленные наряды милиции и дружинники.