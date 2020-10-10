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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Фото дня. Задержаны сыновья бывшего президента

Фото из соцсетей. Задержание семьи Алмазбека Атамбаева

В соцсетях опубликовано фото, на котором запечатлено задержание в Кой-Таше семьи Алмазбека Атамбаева.

На снимке у стены дома под прицелом сотрудников спецназа стоят сыновья Кадыр и Сеид, а также его ближайший соратник и член партии «Социал-демократы Кыргызстана» Темирлан Султанбеков. Рядом находится супруга бывшего президента Раиса Атамбаева, но ее не задерживают.

В ГКНБ пока не комментируют задержание членов семьи Алмазбека Атамбаева.

Отметим, сегодня стало известно, что бывший глава государства задержан за организацию массовых беспорядков. Накануне на митинге, где он принимал участие, началась массовая драка. Сторонники Садыра Жапарова пришли на площадь Ала-Тоо и стали кидать камни и бутылки в Алмазбека Атамбаева, его сына Кадыра Атамбаева, Омурбека Бабанова и других выступающих. Травму получил и член партии «Ата Мекен» Тилек Токтогазиев.

Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким статьям Уголовного кодекса КР. По событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года и незаконному освобождению Азиза Батукаева идут судебные процессы. Он был освобожден из СИЗО ГКНБ толпой митингующих в ночь на 6 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168699/
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