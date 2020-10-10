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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Омбудсмен призвал политиков найти силы справиться с личными обидами

«Остановите накал обстановки! Найдите в себе силы справиться с личными обидами и взаимными претензиями», — призвал политиков омбудсмен Токон Мамытов.

По его словам, сейчас именно на политиках лежит вся ответственность за будущее Кыргызстана и за то, смогут ли люди верить не только политикам, их уверениям и обещаниям, но и в государство в целом!

«Но если вы не сможете найти мирный и общий язык друг с другом, то как вы будете отстаивать интересы народа и государства? Как вы будете развивать экономику страны и улучшать жизнь ее граждан, если между вами не будет согласия и взаимопонимания?» — обратился Токон Мамытов.

По его словам, события, произошедшие накануне вечером, провели крайнюю черту, переступив за которую уже не будет Кыргызстана как независимого суверенного государства. Ситуация грозит скатиться до точки невозврата. Если сейчас не остановиться, то уже не будет единого государства, будет перечеркнуто все, чего предки сумели добиться за минувшее столетие. Страна сейчас у опасного рубежа, за которым лишь хаос и разруха.

«Чтобы этого не допустить, все еще легитимному органу государственной власти — Жогорку Кенешу VI созыва — необходимо четко осознать всю ответственность за будущее Кыргызстана и всех его граждан. Депутатам необходимо собраться в полном составе и утвердить новое правительство, а также проявить мудрость и корректность для того, чтобы проложить крепкий мост взаимопонимания между противоборствующими политическими силами, объединениями и партиями. Сегодня, как никогда прежде, народу Кыргызстана требуется ваша ответственность перед всеми гражданами республики и перед будущим нашей Родины», — обратился Токон Мамытов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168617/
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