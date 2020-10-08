В Генпрокуратуре прокомментировали новости о захвате здания

Сотрудники органов прокуратуры республики вынуждены собственными силами обеспечивать сохранность служебных зданий и документов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

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Уточняется, что здание главного надзорного органа не захвачено, имущество находится в целости и сохранности.

«Имеются отдельные факты воспрепятствования работе прокуроров, что затрудняет выполнение ими своих непосредственных служебных обязанностей. Просим не поддаваться призывам и провокациям, направленным на нарушение общественного порядка. Не допустим вмешательство в деятельность органов исполнительной власти и местного самоуправления, воспрепятствования их функционированию. Формирование госорганов должно осуществляться в строгом соответствии с Конституцией и законами. Генпрокуратура работает в обычном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах, заместители главы надзорного органа ведут работу по курируемым участкам», — сообщили в Генпрокуратуре.

Отметим, что после беспорядков в Бишкеке одного из лидеров политдвижения «Чон казат» Сыймыка Жапыкеева объявили народным генпрокурором. Известно, что он находится в рабочем кабинете главы надзорного органа.