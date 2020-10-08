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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Дружинники поддерживают мэра Азиза Суракматова и его команду

Гражданские активисты и дружинники заявили сегодня на пресс-конференции в 24.kg, что поддерживают мэра Бишкека Азиза Суракматова и его команду. Они напомнили — переизбрать градоначальника могут только депутаты горкенеша.

По словам Мирлана Бакетаева, молодежь выступает за законность и категорически против политического мародерства. «Но единственное, что смущает, — Азиз Суракматов способствовал этим чудовищным фальсификациям во время выборов депутатов Жогорку Кенеша. Но его судьбу как мэра должны решать только депутаты Бишкекского горкенеша. Никакие другие политики и их сторонники», — сказал он.

Мирлан Бакетаев добавил, что обстановка в городе постепенно стабилизируется. Но расслабляться нельзя. «Мы продолжаем патрулировать столицу и работаем совместно с силами МВД», — подчеркнул он.

За три дня в Бишкеке сменилось три руководителя. Вчера исполнять обязанности градоначальника поставили первого вице-мэра Алмаза Бакетаева. 6 октября народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг «Белого дома». Но его изгнали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168310/
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