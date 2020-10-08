В Кыргызстане за сутки выявили 245 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 77 случаев, в Оше — 13, Чуйской области — 17, Ошской — 62, Таласской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 44, Баткенской — 19.

С марта в республике зарегистрировали 48 тысяч 342 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.