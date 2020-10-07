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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Прекратите делить портфели. Дружинник Бишкека обратился к политикам

Участник одной из добровольных народных дружин Бишкека записал видеообращение к политикам. Запись он прислал 24.kg.

Александр Скиданов, так зовут добровольца, призвал их прекратить делить портфели и начать думать о народе.

Вы выбираете себе место помягче и потеплее, дестабилизируя обстановку в то время, пока народ Кыргызстана пытается выжить!

Александр Скиданов

«Начните действовать во благо народа. Начните уже работать во благо страны и ее граждан. А мы, кыргызстанцы, сами выберем тех, кто в будущем будет способен нести за нас ответственность», — обращается дружинник к политикам.

Он также поблагодарил тех, кто днем и ночью выходит на защиту Бишкека от мародеров. Тех, кто помогает дружинам, обеспечивает их связью и горячим питанием.

Отметим, что минувшей ночью на охрану Бишкека вышли несколько тысяч волонтеров, собравшихся в дружины. Они планируют заступать на охрану города до тех пор, пока политический кризис не разрешится.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168168/
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