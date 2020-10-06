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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

ГПС Кыргызстана: Обстановка на границе стабильная

Государственная пограничная служба сообщает, что обстановка на границе характеризуется как стабильная.

По ее данным, узбекская сторона ввела ограничения на въезд в Узбекистан для граждан Кыргызстана и третьих стран.

При этом кыргызстанцы, находящиеся на территории РУз, могут выехать из страны, узбекистанцы, находящиеся в Кыргызстане, могут въехать в Узбекистан.

Грузоперевозки осуществляются без ограничений.

Напоминаем, что граждане государств, вошедших в перечень стран со стабильной эпидемиологической ситуацией по COVID-19, пересекают государственную границу без ограничений при наличии справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

С учетом карантинных мероприятий и эпидемиологической ситуации в мире граждане КР перед выездом в другие страны должны ознакомиться с ограничениями, введенными в этих государствах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167887/
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