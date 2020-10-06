Новый состав Совета безопасности экстренно собирается в здании ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил и. о главы ведомства Омурбек Суваналиев.

По его словам, в заседании примут участие и. о генерального прокурора Алмамбет Шыкмаматов, и. о коменданта Бишкека Курсан Асанов, заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД столицы Алмаз Орозалиев.

На повестке дня главный вопрос — стабилизация общественно-политической ситуации в Кыргызстане.

Заседание Совбеза пройдет за закрытыми для прессы дверями.

И. о главы ГКНБ пообещал предоставить информацию позже, по итогам заседания.