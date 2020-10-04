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Общество
Сюжет: Выборы — 2020

На зарубежных избирательных участках на 9.00 проголосовали 535 человек

Фото МИД КР. Избирательный участок в Пекине

Общая явка избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша за рубежом на 9.00 составила 535 человек. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

По его словам, за границей открыли 45 избирательных участков в 28 странах. «В 2015 году их было 36. Общее число избирателей за пределами республики — 32 тысячи 602 гражданина. В 2015-м в списки избирателей включили 15 тысяч 312 граждан», — рассказал Чингиз Айдарбеков.

Как отметил министр, в МИД работает Республиканский штаб по проведению выбров за рубежом. Во всех дипломатических учреждениях обеспечили меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Первым открылся участок в Южно-Сахалинске. На данный момент голосование проходит на 20 избирательных участках. С учетом разницы во времени в ряде загранучреждений голосование начнется позже. Последними избиратели голосовать будут на участке в посольстве Кыргызстана в Вашингтоне», — рассказал министр.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167357/
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