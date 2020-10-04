На зарубежных избирательных участках на 9.00 проголосовали 535 человек

Общая явка избирателей на выборах депутатов Жогорку Кенеша за рубежом на 9.00 составила 535 человек. Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков.

По его словам, за границей открыли 45 избирательных участков в 28 странах. «В 2015 году их было 36. Общее число избирателей за пределами республики — 32 тысячи 602 гражданина. В 2015-м в списки избирателей включили 15 тысяч 312 граждан», — рассказал Чингиз Айдарбеков.

Как отметил министр, в МИД работает Республиканский штаб по проведению выбров за рубежом. Во всех дипломатических учреждениях обеспечили меры по соблюдению требований санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Первым открылся участок в Южно-Сахалинске. На данный момент голосование проходит на 20 избирательных участках. С учетом разницы во времени в ряде загранучреждений голосование начнется позже. Последними избиратели голосовать будут на участке в посольстве Кыргызстана в Вашингтоне», — рассказал министр.