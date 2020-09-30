В Бишкеке на 664 улицах появились фонари

Бишкексвет осветил 664 улицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, муниципальное предприятие за восемь месяцев выполнило годовой план по модернизации уличного освещения.

«В начале года мэр Бишкека Азиз Суракматов определил план работ Бишкексвета — установить 10 тысяч светодиодных светильников в четырех районах столицы. 22 сентября установлен 10-тысячный светильник, проведены 206,6 километра воздушных линий электропередачи (СИП). Всего освещено 664 улицы», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что объемы работ позволили увеличить эффективный менеджмент и открытие собственного цеха, где изготовлено около 2 тысяч бетонных оснований и торшерных стоек.

По работе уличного освещения можно обращаться в аварийно-диспетчерскую службу предприятия «Бишкексвет»: 0312463089, 0312576351, WhatsApp: 0777902115.