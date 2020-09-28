Димаш исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана, передает Tengrinews.kz.

Димаш написал в Instagram, что 30 сентября в прокат выходит фильм Джеки Чана «Авангард». В нем казахстанский исполнитель исполнил главную песню. Премьера состоится в Сингапуре. В главных ролях сыграли сам Джеки Чан, а также актеры Ян Ян, Ай Лунь, Мия Муци, Чжу Чжэнтин. Режиссером картины выступил Стэнли Тун.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Jackie Chan's new film "Vanguard" is coming out the other day where I sang the main song of the film. From September 30, watch in cinemas. _________________________________________На днях выходит новый фильм Джеки Чана «Авангард» где я спел главную песню фильма.с 30 сентября смотрите в кинотеатрах. Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash) 24 Сен 2020 в 7:19 PDT

По сюжету картины международный синдикат наемников «Арктические волки» похищает в Великобритании китайского бизнесмена и его дочь. Единственной надеждой на спасение заложников является международная служба безопасности «Авангард». Она имеет на вооружении все новинки науки и техники. Лихая команда берется за задания, которые другим не под силу.