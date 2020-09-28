Димаш исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана

Казахстанский певец Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к новому фильму Джеки Чана, передает Tengrinews.kz.
Димаш написал в Instagram, что 30 сентября в прокат выходит фильм Джеки Чана «Авангард». В нем казахстанский исполнитель исполнил главную песню. Премьера состоится в Сингапуре. В главных ролях сыграли сам Джеки Чан, а также актеры Ян Ян, Ай Лунь, Мия Муци, Чжу Чжэнтин. Режиссером картины выступил Стэнли Тун.
По сюжету картины международный синдикат наемников «Арктические волки» похищает в Великобритании китайского бизнесмена и его дочь. Единственной надеждой на спасение заложников является международная служба безопасности «Авангард». Она имеет на вооружении все новинки науки и техники. Лихая команда берется за задания, которые другим не под силу.