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Общество

Мэрия отменила велопробег из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Мэрия Бишкека отменила велопробег 27 сентября, приуроченный ко Всемирному дню сердца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета. 

По ее данным, мероприятие отменено в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

В мэрии просят горожан не заниматься самолечением. В случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) можно проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии. 

Телефоны доверия центров семейной медицины по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166440/
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