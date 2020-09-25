Мэрия отменила велопробег из-за ухудшения эпидемиологической ситуации

Мэрия Бишкека отменила велопробег 27 сентября, приуроченный ко Всемирному дню сердца. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, мероприятие отменено в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

В мэрии просят горожан не заниматься самолечением. В случае появления симптомов простудных заболеваний (повышение температуры тела, заложенность носа, кашель, боль в горле) можно проконсультироваться с врачами ЦСМ города и предотвратить недуг еще на начальной стадии.

Телефоны доверия центров семейной медицины по ссылке.