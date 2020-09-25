COVID-19. Цифры волонтеров о смертности медиков выше, чем официальные данные

Группы волонтеров и независимые СМИ составляют списки медицинских работников, умерших от COVID-19 в Кыргызстане, и эти цифры выше, чем данные, предоставленные правительством. От этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыргызстане».

Медики умирают, но недостоверная статистика негативно влияет на ответные меры властей. Работники здравоохранения, а также многие другие работники служб жизнеобеспечения подвергаются большему риску заражения COVID-19 в результате своей профессиональной деятельности и, следовательно, могут сильнее пострадать от заражения, серьезных заболеваний и даже смерти при отсутствии надлежащей защиты.

«Данные о масштабах инфекций, связанных с COVID-19, и смертей медицинских работников чрезвычайно ценны. Это служит важным напоминанием о человеческих жертвах пандемии, особенно о тех, кто был на передовой, и их семьях. Это важный инструмент, позволяющий понять, с какими рисками сталкиваются работники здравоохранения и служб жизнеобеспечения, благодаря которому системы здравоохранения и страны могут быть лучше подготовлены в будущем», — отмечают авторы доклада.

Власти Кыргызстана должны гарантировать не только точность данных, но и их детализацию. Данные о погибших среди медицинских работников следует дифференцировать по месту работы, профессии и другим факторам, таким как пол и этническая принадлежность. Это позволит правительству лучше оценить влияние пандемии и определить конкретные стратегии, которые могут потребоваться для защиты групп риска в будущем.