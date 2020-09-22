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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

COVID-19. Уже 31,2 миллиона заразились и 963 тысячи умерли

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 310 тысяч 786. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 31 миллион 245 тысяч 797 человек. Больше всего зараженных в США (6 миллионов 856 тысяч 884), Индии (5 миллионов 487 тысяч 580), Бразилии (4 миллиона 558 тысяч 40), России (1 миллион 105 тысяч 48), Колумбии (770 тысяч 435), Перу (768 тысяч 895), Мексике (700 тысяч 580), Испании (671 тысяча 468) и Южной Африке (661 тысяча 936).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 21,3 миллиона человек. За двое суток показатель вырос на 235 тысяч 478 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 963 тысяч 693. За последние сутки показатель вырос на 4 тысячи 128 человек. В том числе в США скончались 199 тысяч 865 человек, Бразилии — 137 тысяч 272, Индии — 87 тысяч 882, Мексике — 73 тысячи 697 и Великобритании — 41 тысяча 877.

В Кыргызстане зарегистрировали 45 тысяч 542 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 107 тысяч 374, Узбекистане — 52 тысячи 70, Таджикистане — 9 тысяч 388.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/165940/
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